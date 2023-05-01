شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عصام هلال: عيد العمال يعزز قيمة العمل.. وهم الثروة الحقيقية للبلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب عصام هلال عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسى وجميع العمال بمناسبة ذكرى عيد العمال، مؤكدا أنهم القيمة الحقيقية للبلد".

وقال "هلال" فى بيان اليوم الاثنين،:"يسعدنى أن أتقدم بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ولعمال مصر الأوفياء بأصدق عبارات التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات، بمناسبة عيدهم السنوى ونحن نحتفل بتلك المناسبة نذكر بكل الفخر والاعتزاز قيمة العمل والإخلاص فى الأداء كركيزة للأمم نحو التنمية والتقدم والرخاء، ونؤكد على إجلالنا لمكانة عمال مصر الذين وهبوا أنفسهم لأجل عزة ورفعة وطنهم".

وأضاف "هلال":"عمال مصر هم الثروة الحقيقة التى تمتلكها الدولة، فلولاهم ما حققت مصر هذه التنمية المنشودة، والخطوات السريعة فى تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بقطاعات عدة فى فترة زمنية قياسية، مشيرًا إلى أن شباب مصر هم السند لها وعونها فى سبيل تحقيق أهدافها ومنالها".