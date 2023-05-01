شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. 42 حزبا سياسيا يجتمعون لمناقشة محاور الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع مساء اليوم الاثنين، تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسا، بمقر حزب إرادة جيل لمناقشة محاور الحوار الوطنى، وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، صنع حالة حوارية لدى الجميع، كما أنه يمنح الأحزاب فرصة قوية لطرح آرائها وأفكارها فى جميع القضايا التى تهم الوطن والمواطن.

وأشار "مطر" إلى أن تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا تعامل مع الدعوة إلى الحوار الوطنى من أن أطلقها الرئيس السيسى عبد الفتاح السيسى فى إفطار الأسرة المصرية بكل جدية، كما أنه – أى تحالف الأحزاب المصرية- قدم مقترحات فى جميع محاور الحوار الوطنى سواء المحور السياسى أو الاجتماعى أو الاقتصادي.