"إسكان النواب" تناقش الصرف بالمنيا.. والحكومة: إدراج قرى بحياة كريمة

القاهرة - سامية سيد - استعرض النائب إيهاب عبدالعظيم، طلب إحاطة بشأن عدم إقامة محطات رفع الصرف الصحى بقرى (أشروبة- دير السنقورية- منشأة اليوسفي) وكذلك عدم تشغيل محطة مياه الشرب بقرية صندفا مركز بنى مزار محافظة المنيا، قائلا:" القيادة السياسية تولى القرى والنجوع والعزب اهتمام خاص، وذلك من خلال مبادرات عظيمة لها عظيم الأثر على الخدمة المقدمة للمواطنين".

وتابع خلال كلمته باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم:" حياة كريمة أصبحت فى كل قرية ونجع ومركز وعزبة، وأصبح ملف الصرف الصحى يحظى باهتمام كبير جدا فى صعيد مصر، متمنيا أن يكون هناك سرعة فى باقى مشروعات الصرف الصحى بمنطقة قلينى فهمى والشوارع المجاورة بمدينة مركز مغاغة- محافظة المنيا، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لسرعة الانتهاء من إنشاء محطات رفع الصرف الصحى بقريتى (سلاقوس- منشأة عبدالله) مركز العدوة- محافظة المنيا.

واستعرض النائب محمد نشأت العمدة، طلبات الإحاطة بشأن عدم صلاحية مياه الشرب وتدنى شبكة الطرق بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة محافظة المنيا، وعدم البدء فى إدخال المرافق لمنطقة وادى السرارية بمركز سمالوط محافظة المنيا، وعدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحى (سمالوط البلد – قرية منقطين) بمركز سمالوط – محافظة المنيا.

وقال العمدة، أن ملف الصرف الصحى فى محافظة المنيا وعلى وجه التحديد سمالوط ومطاى يعانى كثيرا، يوجد العديد من المشروعات المتوقفة فى سمالوط البلد، والشوارع الرئيسية أصبحت تلال قمامة نتيجة توقف مشروعات الصحى منذ عام 1996 وحتى الآن.

وتابع العمدة:" يوجد كم كبير من الشكاوى من قبل المواطنين، إضافة إلى عدم الالتزام بالجدول الزمنى المعلن من قبل التنفيذيين قبل ذلك أكثر من مرة، مطالبا تحديد موعد جديد للانتهاء من مشروعات الصرف الصحى فى القرى سالفة الذكر والالتزام بالتوقيتات الزمنية المعلنة".

وعقب الدكتور أسامة حمدى مستشار وزير الإسكان للمشروعات والمرافق، قائلا: "قرية منقطين مدرجة ضمن المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة" والمتوقع أن تبدأ فى شهر يوليو المقبل.