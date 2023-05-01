السيسي تعليقا على تطورات الأوضاع في المنطقة: محدش يعرف يعمل معانا حاجة

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة طمأنينة للشعب المصري، حيث قال: "بتابع مواقع التواصل الاجتماعي ولقيت الكل بيسأل عن تطورات الأوضاع في العالم والأمور أصبحت مقلقة أكثر".

وأضاف السيسي، في كلمة ألقاها خلال احتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر اليوم الإثنين: "كلمة هقولها متتغيرش، مهما كانت التحديات في مصر والمنطقة، طول ماحنا على قلب رجل واحد محدش يقدر يعمل معانا حاجة".

وتابع الرئيس: "في كل تطور هتشوفوه في العالم طول ماحنا شعب متماسك معندناش مشكلة. "

وخلال كلمته، وجه الرئيس السيسي، بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه.

كما وجه السيسي بالبدء فى تفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه.