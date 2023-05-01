النائبة سها سعيد: أعضاء التنسيقية قدموا 156 ورقة بخصوص الحوار الوطنى

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو مجلس الشيوخ، إن التنسيقية فى حالة من السعادة، مع قرب انعقاد جلسات الحوار الوطنى بشكل رسمى، بعد فترة طويلة من الإعداد، مؤكدة على أن أعضاء التنسيقية استقبلوا دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للحوار الوطنى، بفاعلية، نتيجة لأن الدعوة أكدت على أن الحوار السياسى موجود على أولويات القيادة السياسية.

وأوضحت، خلال صالون نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "التنسيقية والحوار الوطني.. المشاركة والمحور السياسي"، أن التنسيقية منذ الإعلان عن الحوار الوطنى، تعيش فى حالة حوار وطنى نتيجة الحوار الموجود بالتنسيقية بالفعل، مؤكدة على أن التنسيقية جهزت العديد من الأوراق، من خلال الأعضاء والحوارات والمنتديات واللقاءات مع المواطنين وغيرها.

وقالت سعيد، أن أعضاء التنسيقية، عملوا على 156 ورقة عمل بخصوص الحوار الوطنى، جرت تصفيتها إلى 124 ورقة مقبولة.

كما أكدت على أن نواب التنسيقية فى مجلسى النواب والشيوخ، كانوا حريصين على تنظيم جولات على الأرض، مع المواطنين، للتأكيد على أن الحوار الوطنى، ليس للسياسيين فقط، إنما لكل الشعب المصري.

وأشارت إلى أن الحوار الوطنى، بالغ الأهمية، مرجعة ذلك لأمرين؛ أولهما أنه سيكشف عن كوادر جديدة وسيساعد على إعداد أوراق سياسات مناسبة، مشيرة إلى أن التنوع الكبير واختلاف الآراء داخل التنسيقية، ليس عائقا، بدليل العدد الكبير من الأوراق.

أدار الحوار، خلال الصالون، أحمد الحمامصى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وشارك فى الجلسة الأولى؛ النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكابتن طيار أحمد مشعل، عضو التنسيقية، ومحمد نبيل، عضو التنسيقية، وفيولا فهمى، عضو التنسيقية، ومحمد الكاشف، عضو التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التى يتم ضمن أجندة الحوار الوطني.