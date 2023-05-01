شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" تبحث إجراءات التيسير على المستثمرين لتسهيل عجلة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد كمال مرعى، الإجراءات التى اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح الأراضى للاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع نسبة التضخم والركود الاقتصادي.

وبحثت اللجنة، أسباب ضعف نسب الإشغال فى الــ (13) مجمعًا صناعيًا للمشروعات الصغيرة. وما تم تنفيذه من خطة تطوير الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقًا لما ذكره رئيس الهيئة فى اجتماع اللجنة بتاريخ 26/10/2022.

وأشاد النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، بالتغيير الذى تشهد الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فى التعامل مع مشكلات المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية والعمل على حلها فى الفترة الاخيرة.

وأشار مرعى، إلى أن الهيئة نجحت فى فك التشابك فى جهات الولاية على الأراضى الصناعية مما يسهل من عملية الاستثمار ودعم الصناعة، وكذلك التيسيرات التى منحتها الهيئة لدعم المستثمرين لتسهيل عجلة الإنتاج.

وطالب رئيس اللجنة، من الهيئة بطرح أى تحديات أو معوقات تواجه الهيئة لحلها مع كافة الجهات، موضحًا أن يتم عقد إجتماع مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بحضور هيئة التنمية الصناعية لدعم المشروعات الصغيرة خاصة فى المجمعات الصناعية.

ومن جانبه قال المهندس محمد عبدالكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه تولى الهيئة منذ 7 شهور وتم العمل على تذليل العقبات، حيث كانت هناك شكاوى كثيرة تم حلها مشيرًا أنه تم تسليم 113 مصنع وتقنين وضعهم فى الفيوم وتقديم التيسيرات.

وأضاف، أنه تم منح تيسيرات لمدة 9 شهور من اول تسليم المصنع ودخول الكهرباء للتيسير على المستثمرين والشباب، موضحًا أنه فى سوهاج تم حل مشكلات كثيرة فى الكهرباء وهناك تواصل مع كافة المحافظين على مستوى الجمهورية لحل أى مكشلات تواجه المناطق الصناعية.