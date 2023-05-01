انت الان تتابع خبر بشرى سارة لجماهير برشلونة حول مستقبل يامال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-454713-638185498156720246.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-05-01 | 16:55
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طمأن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، اليوم الاثنين، جماهير فريقه بشأن مستقبل النجم الشاب لامين يامال، وذلك قبل مباراة أوساسونا.
ويستعد برشلونة لمواجهة أوساسونا، غدا الثلاثاء، على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة 33 من الليجا.
وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة أوساسونا: "لدي شعور بأن تجديد عقد يامال تحت السيطرة".
وتابع مدرب البارسا: "يامال يريد الاستمرار هنا، ورغبته هي النجاح في برشلونة، كل شيء يسير على ما يرام".
وألمح تشافي إلى أنه على الرغم من حقيقة أنه "في سن التلاميذ إلا أنه يسلك مسارا سريعا. إنه يملك (مبادئ) الفريق الأول".
وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة أوساسونا: "لدي شعور بأن تجديد عقد يامال تحت السيطرة".
وتابع مدرب البارسا: "يامال يريد الاستمرار هنا، ورغبته هي النجاح في برشلونة، كل شيء يسير على ما يرام".
وأضاف: "قدماه على الأرض، وهو شخص هادئ وذكي، ولا أعتقد أن لدينا أي مشكلة في إدارته بشكل جيد".
وألمح تشافي إلى أنه على الرغم من حقيقة أنه "في سن التلاميذ إلا أنه يسلك مسارا سريعا. إنه يملك (مبادئ) الفريق الأول".
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