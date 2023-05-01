بشرى سارة لجماهير برشلونة حول مستقبل يامال

ويستعد برشلونة لمواجهة أوساسونا، غدا الثلاثاء، على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة 33 من الليجا.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة أوساسونا: "لدي شعور بأن تجديد عقد يامال تحت السيطرة".



وتابع مدرب البارسا: "يامال يريد الاستمرار هنا، ورغبته هي النجاح في برشلونة، كل شيء يسير على ما يرام".

وأضاف: "قدماه على الأرض، وهو شخص هادئ وذكي، ولا أعتقد أن لدينا أي مشكلة في إدارته بشكل جيد".

وألمح تشافي إلى أنه على الرغم من حقيقة أنه "في سن التلاميذ إلا أنه يسلك مسارا سريعا. إنه يملك (مبادئ) الفريق الأول".

