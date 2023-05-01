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زلزال بقوة 5 ريختر يضرب أقصى شرق روسيا

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ياسر رشاد - القاهرة -  أعلنت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة لأكاديمية العلوم الروسية في منطقة كامتشاتكا، بأقصى شرق روسيا، تسجيل زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ليل الاثنين بالقرب من بركان "شيفلوتش في كامتشاتكا.

 

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وذكر بيان للهيئة الجيوفيزيائية الموحدة لأكاديمية العلوم الروسية، اليوم الإثنين، أنه في منطقة بركان شيفلوتش على عمق

كيلومترين وقع زلزال بقوة 5 درجات وشعر به الناس في قرية كليوتشي في كامتشاتكا.

 

يُذكر أن الهيئة الروسية سجلت في 15 أبريل الماضي زلزالا بالقرب من بركان شيفلوتش. 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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