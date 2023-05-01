شروط وظائف الصحة السعودية في موسم الحج 1444

ياسر رشاد - القاهرة - وزارة الصحة السعودية، تصدرت محركات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما فتح باب التسجيل للرجال والنساء من الراغبين والراغبات بالمشاركة للعمل في موسم الحج 1444، بالمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك من خلال التعاقد المؤقت.

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي أن التسجيل متاح في عدد من التخصصات، معلنة تفاصيل الشروط ومتطلبات التقديم، في بعض الفئات.

فئة الأطباء

- في العناية المركزة: استشاري، نائب أول، نائب، مقيم.

- الطوارئ: استشاري، نائب أول، نائب، مقيم.

- أمراض القلب استشاري، نائب أول، نائب، مقيم.

- أمراض الكلى: استشاري، نائب أول، نائب.

- التخدير: استشاري، نائب أول، نائب.

فئة التمريض

- تمريض العناية المركزة: اختصاصي أول، اختصاصي، فني.

- تمريض العلاج التنفسي: اختصاصي أول، اختصاصي، فني.

- تمريض غسيل كلوي: اختصاصي، فني.

- تمريض قسطرة القلب: اختصاصي، فني.

- تقني قسطرة القلب: اختصاصي، فني.

- تقني أشعة قسطرة: اختصاصي، فني.

- تقني أشعة قسطرة: اختصاصي، فني.

- تقني تروية قلب: اختصاصي، فني.

شروط وزارة الصحة لتسجيل المشاركة في موسم

الحج 1444

- التسجيل يتم من خلال بوابة التسجيل وفق التخصصات والفترات المحددة فقط.

- تطابُق شهادة تصنيف وتسجيل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مع التخصص المطلوب وسارية المفعول.

- حصول المتقدم على إجازة نظامية تغطي فترة التعاقد إذا كان على رأس العمل.

- الحصول على شهادة بيكسل (PICSL) المعنية بمكافحة عدوى المنشآت الصحية أو ما يعادلها في جهة عمل الموظف.

- استكمال متطلبات التحصين (كورونا، إنفلونزا) للراغبين في المشاركة.

- ا​​لتسجيل في قاعدة البيانات المعتمدة لدى وزارة الصحة "زائرون".​​

- فئة الأطباء

إرفاق نموذج الاعتماد والامتياز مُصدَّق من جهة العمل (Privilege Form)

- الفئات المساعدة

إرفاق نموذج الإجادة والكفاءة مُصدَّق من جهة العمل (Competency Form)