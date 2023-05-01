متطلبات التسجيل في وظائف القوى الزائرة بموسم حج 1444

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة القوى الزائرة بالحج بوزارة الصحة السعودية، عن فتح باب التسجيل في العمل في موسم الحج لهذا العام 1444-2023، وذلك في مستشفيات المشاعر المقدسة بمكة والمدينة المنورة.

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تخصصات عمل القوى الزائرة في موسم الحج 1444

وأوضحت وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني متمثلة في لجنة القوى الزائرة بالحج أنه تم بدء التسجيل من خلال التعاقد المؤقت للعمل في موسم الحج لهذا العام في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك في تخصصات محددة منها "فئة الأطباء والتمريض".

تخصصات فئة الأطباء للعمل في موسم الحج 1444

- عناية مركزة (استشاري/ نائب أول/ نائب/ مقيم).

- الطواري (استشاري/ نائب أول/ نائب/ مقيم).

- أمراض القلب (استشاري/ نائب أول/ نائب/ مقيم).

- أمراض كلى (استشاري/ نائب أول/ نائب).

- التخدير (استشاري/ نائب أول/ نائب).

تخصصات فئة التمريض للعمل في موسم الحج 1444

- تمريض عناية مركزة (اختصاصي أول/ اختصاصي/ فني).

- تمريض علاج تنفسي (اختصاصي أول/ اختصاصي/ فني).

- تمريض غسيل كلوي (اختصاصي/ فني).

- تمريض قسطرة قلب (اختصاصي/ فني).

- تقني قسطرة قلب (اختصاصي/ فني).

- تقني أشعة قسطرة (اختصاصي/ فني).

- تقني أشعة قسطرة (اختصاصي/ فني).

- تقني تروية قلب (اختصاصي/ فني).

معايير التسجيل في وظائف وزارة الصحة بموسم حج 1444

- التسجيل يتم من خلال بوابة التسجيل وفق التخصصات والفترات المحددة فقط.

- لابد من تطابُق شهادة تصنيف وتسجيل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مع التخصص المطلوب وسارية المفعول.

- حصول المتقدم على إجازة نظامية تغطي فترة التعاقد إذا كان على رأس العمل.

- الحصول على شهادة بيكسل (PICSL) المعنية بمكافحة عدوى المنشآت الصحية أو مايعادلها في جهة عمل الموظف.

- استكمال متطلبات التحصين (كورونا ، انفلونزا) للراغبين في المشاركة.

- التسجيل في قاعدة البيانات المعتمدة لدى وزارة الصحة (زائرون).

- ولفئة الأطباء لا بد من إرفاق نموذج الاعتماد والامتياز مُصدَّق من جهة العمل (Privilege Form).

- وللفئات المساعدة لا بد من إرفاق نموذج الإجادة والكفاءة مُصدَّق من جهة العمل (Competency Form).