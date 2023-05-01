شروط التسجيل في فصول موهبة السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - فصول موهبة بالمملكة العربية السعودية من الكلمات الاكثر بحثًا على موقع جوجل خلال الساعات الأخيرة، وتسائل الكثير من أولياء الأمور طريقة التسجيل في فصول موهبة لأبنائهم وشروط ومعايير التسجيل.

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ونرصد في التقرير التالي تفاصيل التسجيل في فصول موهبة بعد دعوة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بالتسجيل موضحة أن "مؤسسة موهبة" شريكة مع المدارس لتجعل أبنائها يخطو خطواتهم نحو التميز ومستقبل مشرق.

ويستطيع طلبة الصفوف الدراسية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، الحاصلون على الدرجة المطلوبة في مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة في الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الأول الثانوي التسجيل في فصول موهبة.

شروط التسجيل في فصول موهبة

1- أن يكون الطالب أو الطالبة سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

2- أن يكون الطالب أو الطالبة محققًا لدرجة التأهيل المعتمدة للبرنامج في مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة للعام 2023 ​ضمن الصفوف المستهدفة، والتي جاءت كالتالي:

- 1550 درجة فأعلى طلبة الصف الثالث والرابع والخامس الابتدائي.

- 1530 درجة فأعلى طلبة الصف السادس الابتدائي والأول والثاني المتوسط.

- 1540 درجة فأعلى طلبة الصف

الثالث متوسط والأول الثانوي.

3- أن يكون الطالب أو الطالبة منتظمًا في العام الدراسي الجاري ومن ضمن الفئة المستهدفة.

4- أن يقوم الطالب أو الطالبة بتعبئة نموذج طلب المشاركة من خلال نظام التسجيل.

5- أن يكون الطالب أو الطالبة مقيمًا في مدينة انعقاد البرنامج و تكون مدينة مدرسة الطالب السابقة هي إحدى المدن التي ينفذ فيها البرنامج.

6- أن يقوم الطالب أو الطالبة بالتسجيل خلال الوقت المحدد حيث يمنح ولي الأمر أسبوعًا واحدًا فقط بعد إعلان نتائج القبول المبدئي لاستكمال إجراءات التسجيل في المدرسة، وإلا فسوف يتم اعتبار الطالب أو الطالبة معتذرًا عن البرنامج.

7- التأكد من تحديث بيانات التواصل الخاصة بولي الأمر على بوابة موهبة ( رقم الهاتف ، البريد الإلكتروني )؛ لأهمية ذلك في إتمام إجراءات التسجيل.