أردوغان يحسم مصير الشعب التركي خلال الانتخابات

ياسر رشاد - القاهرة - تأخذ "الانتخابات الرئاسية التركية 2023" المُقررة في 14 مايو طابع استفتاء حول تأييد أو مُعارضة الرئيس "رجب طيب أردوغان" الذي يُواجه للمرة الأولى مُعارضة مُوحدة بعد 20 عامًا على توليه السُلطة، وفي هذا الصدد، أكد أردوغان، أن الشعب التركي سيُقرر مصير بلاده، خلال الانتخابات الرئاسية المُقبلة.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الاثنين، أوضح أردوغان في كلمة ألقاها خلال مؤتمر تنظمه النقابات العمالية التركية الموالية للحكومة، في العاصمة التركية أنقرة، أن "الشعب أمام خيارين اثنين، الأول هو التصويت لصالح الإنجازات الكبيرة التي تحققت طوال 21 عامًا، أو التصويت لمن يعملون على زرع الفتنة والفساد، والشقاق في المجتمع بين علوي وسني وغيرها من التفرقة".

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وأضاف، "العائلة شيء مُقدس بالنسبة لنا،

ولكن المُعارضة تقف في صف "المثليين جنسيا"، ولم تُوجه لهم أي انتقادات حتى اللحظة، وهذا سبب دعم المثليين للمُعارضة في البلاد، وعليه فإن الشعب سيُقرر إما الحفاظ على موروث "قدسية العائلة"، أو تسليم البلاد لمن يدافعون عن (المثليين)".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي، يوم الأحد، عبر قنوات تلفزيونية محلية، أنه على ما يُرام وسيُواصل برنامج حملته الانتخابية بعد إصابته بإنفلونزا المعدة الأسبوع الماضي.

وقال أردوغان: "أشعر أنني بحالة جيدة وعظيمة، لم نأخذ استراحة من تنظيم التجمعات بل أعدنا البرنامج بالكامل".