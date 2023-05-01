4 شروط للتقديم على وظائف جامعة الملك فيصل بالسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - برزت جامعة الملك فيصل، على محركات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، بعدما أعلنت عن توفر وظائف إدارية وقانونية وأكاديمية وتعليمية وتقنية (دبلوم فأعلى).

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التخصصات المطلوبة في وظائف جامعة الملك فيصل

ونوهت إدارة جامعة الملك فيصل، مُمثلة في عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس، أن التخصصات المطلوبة جاءت كالتالي:

– مدرس لغة – اللغة الإنجليزية.

– محاضر – سلاسل الإمداد.

– محاضر – الرياضيات.

– محاضر – الدراسات التربوية.

– محاضر – الاقتصاد.

– مدير مكتب.

– مساعد إداري.

– أخصائي قانوني.

– أخصائي تخطيط استراتيجي.

– أخصائي مراجعة داخلية.

– أخصائي عمليات موارد بشرية.

– أخصائي المالية.

– أخصائي علم البيانات للأمن السيبراني.

– مقيم ضوابط الأمن السيبراني.

– أخصائي البنية التحتية للأمن السيبراني.

– أخصائي استجابة للحوادث السيبرانية.

– أخصائي اكتشاف التهديدات السيبرانية.

شروط وظائف جامعة الملك فيصل

وأشارت إدارة جامعة الملك فيصل، إلى أن هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين على الوظائف:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- حاصلاً على المؤهل في المجال المطلوب من جامعة معترف بها.

3- لا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.

4- على من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للجامعة من خلال الدخول على عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس مع مراعاة أن يكون الملف المرفوع على موقع الجامعة ملفاً واحداً بصيغة PDF.

المستندات المطلوبة في وظائف جامعة الملك فيصل

1- سيرة ذاتية للمتقدم.

2- صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة.

3- صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.

4- صورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت).

موعد التقديم على وظائف جامعة الملك فيصل

وأوضحت إدارة جامعة الملك فيصل، أن التقديم متاح حاليًا، ويستمر حتى نهاية يوم الخميس (الساعة الثالثة عصراً) بتاريخ 1444/10/14هـ الموافق 2023/05/04م.

رابط التقديم على وظائف جامعة الملك فيصل

ويمكن التقديم على وظائف جامعة الملك فيصل، من خلال الرابط التالي "اضغط هنــــــــــــــــــــــا".