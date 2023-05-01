رئيس مجلس الشورى السعودي يُشيد بالعلاقات مع الجزائر

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد رئيس مجلس الشورى للمملكة العربية السعودية، "الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ"، بالعلاقات مع "دولة الجزائر"، مُؤكدًا أن زيارته لها تعكس العلاقات القوية التي تجمع البلدين الشقيقين وتُمثل فُرصة للتواصل بينهما.

ووفقًا لما ذكره موقع "النهار أونلاين" الجزائري، اليوم الاثنين، قال رئيس مجلس الشورى السعودي إن زيارته إلى الجزائر تعكس العلاقات القوية بين المملكة العربية السعودية والجزائر، والعلاقة الأخوية بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده والرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، كما تأتي في السياق الطبيعي الذي ينبغي أن يكون أقوى وأكثر صلة وعطاء.

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كما أعرب عن أمله في أن يتحقق من خلال هذه الزيارة ما يتمناه الطرفان من

تعزيز للعلاقات على مستوى المجلسين والمجالس الأخرى ذات الصلة، وأن تكون فُرصة للتنسيق والتعاون في المحافل الدولية ولقاءات أخرى قادمة تُحقق التكامل والتواصل بين البلدين.

يُشار إلى أن الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ بدأ اليوم زيارة للجزائر تمتد لخمسة أيام، يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين البرلمانيين والحكوميين.

من ناحية أخرى، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني وحيد جلال زاده، إن الاستعدادات من أجل تفعيل سفارتي إيران والسعودية جارية، ومن ثم سيتم تبادل سفراء البلدين.