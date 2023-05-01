الدفاع الروسي يتصدي لهجمات مكثفة على شبه جزيرة القرم (شاهد)

ياسر رشاد - القاهرة - تصدت قوات الدفاع الجوي الروسية لهجوم طائرات مسيرة على مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، وفقًا لإعلان حاكم المدينة، ميخائيل رازفوجيف.

وأضاف رازفوجيف أن طائرة مسيرة تم إسقاطها اليوم الاثنين، بعد أن تم التصدي لهجوم المسيرات الأوكرانية من قبل الدفاع الجوي الروسي، فيما واصلت قوات البحر الأسود والدفاع الجوي التحضير لأي تهديد آخر.

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استهداف مكثف لشبه جيزة القرم بمسيرات أوكرانية

ويستهدف الطيران المسير الأوكراني المنشآت الحيوية والعسكرية في شبه جزيرة القرم منذ يوليو الماضي، وقد تمكنت أنظمة

الدفاع الجوي الروسية من تدمير معظم هذه الطائرات.

وحث رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، الجميع على التزام الهدوء والثقة في المصادر الرسمية للمعلومات.

يذكر أن العلاقات بين روسيا وأوكرانيا متوترة منذ انضمام القرم إلى روسيا عام 2014، وتفاقمت الأوضاع بعد اندلاع الحرب في شرق أوكرانيا بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا في نفس العام.

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