شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" تناقش طلبات بشأن تخطيط شوارع بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد البرلسي بشأن عدم تخطيط الشوارع ورصفها بمدينة المحلة الكبرى، وطلب إحاطة بشأن عدم توفير خدمات النقل الجماعي بمدينة المحلة الكبرى.

وقال النائب أحمد البرسلى، مقدم طلب الإحاطة: إننا خاطبنا محافظ الغربية من أجل تخطيط كافة الشوارع التي تم رصفها حديثا في مدينة المحلة الكبرى من أجل ضبط الحركة المرورية وحتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء.

وطالب النائب أحمد البرلسي، بلجنة لإعادة ضبط الحاله المرورية، حيث إنه لا يوجد لدينا شارع اتجاه واحد، وأيضاً ضبط المطبات الصناعية بشوارع مدينة المحله الكبرى.

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات: إن طنطا هي عاصمة الغربية ومدينة المحلة الكبرى هي العاصمة الاقتصادية للغربية، ونحن جميعا نواب عن الشعب ونرسل تحية كبيرة لعمال مصر وبخاصة مدينة المحلة الكبرى، مؤكدا أن وزارة النقل حققت طفرة كبيرة بهيئاتها ال14 وهناك تنسيق كبير بين السلطات، لافتا إلى أن وزارة التنمية المحلية تحقق إنجازات على أرض الواقع .

من جانبه، قال الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية: بدأنا منذ 2019 في تخطيط وتأهيل شوارع المحلة، وتم رصف عدد من الشوارع وتمت دراسة كثافة المرور بواسطة أساتذة من كلية الهندسية، لتصميم وتنظيم الشوارع، ولكن هناك بعض الشوارع سيتم استكمالها بنهاية شهر يونيو القادم.

وأوصت اللجنة بموافتها بخطاب من محافظة الغربية بما تم الانتهاء منه من إنجازات بشأن تخطيط كافة الشوارع بمدينة المحلة الكبرى.

كما ناقشت اللجنة أيضا طلب الإحاطة الثاني المقدم من النائب أحمد البرلسي، بشأن عدم توفير خدمات النقل الجماعي في مدينة المحلة الكبرى، وضرورة الموافقة على إصدار التراخيص اللازمة لشركات النقل الجماعي لخدمة المواطنين الا انه حتى الآن لم يتم التعاقد مع اي شركة .

وطالب النائب أحمد البرلسي، بضرورة توفير خدمة النقل الجماعي يتبع وزارة النقل والمواصلات لخدمه اهالي مدينة المحلة الكبرى.

وقال عماد الدين محمود مستشار وزارة النقل والمواصلات، إنه تم عقد اجتماع مع مسئولي محافظة الغربية، وننتظر مقترحات المحافظة حول طرح الخطوط التي يرونها مناسبة للعمل داخل المدينة أو لربط المدينة بالمدن والقرى الأخرى، قائلا: "نحن في انتظار الخطوط المقترحة من المحافظة".

وأرجات اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد البرلسي بشأن عدم البدء في أعمال تطوير محطة قطار منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية رغم إدراجها في الخطة الاستثمارية للهيئة القومية لسكك حديد مصر للعام المالي 2022/2023، وذلك لحين حضور رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

كما أرجأت اللجنه مناقشة طلب الإحاطة الرابع المقدم من النائب أحمد البرلسي بشأن عدم إنشاء كوبري بسلم كهربائي في محطة القطار بالمحلة الكبرى رغم الانتهاء من أعمال تجديد وتطوير المحطة، وإغلاق أحد النفقين اللذين يربطان بين رصيفي المحطة بسبب بعض المشاكل الهندسية لحين حضور رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة الخامس والمقدم من النائب أحمد البرلسي، بشأن رفض وزارة النقل استخراج اشتراك مترو أنفاق مخفض لطلبة ثانوي تمريض التابعين لوزارة الصحة، لاشتراط وزارة النقل موافقة وزارة التعليم أولا.

ومن جانبه، أفاد مسؤولي وزارة النقل والمواصلات، أن الوزارة عقدت بروتوكول مع وزارة المالية لاستخراج كارنيهات للطلبة، حيث تم استخراج 182 ألف اشتراك للطلبة بمترو الأنفاق.