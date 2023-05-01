شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" تشكل لجنة لمعاينة لإنشاء كوبرى يربط طريق المحلة الكبرى بالطريق الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب محافظة الغربية بشأن عدد من المشكلات المتعلقة بقطاع النقل والمواصلات .

ونظرت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عبدالعزيز الشامي، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري علوى بطول 1 كم بداية من بوابة مدخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة حتى الطريق الدائري المحلة - المنصورة.

وقال النائب محمود الشامي، إن فتح المزلقان يمثل خطورة علي حياة المواطنين ونرى ضرورة إنشاء كوبري علوى بطول 1 كم بداية من بوابة مدخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى مرورا بمجمع محاكم المحلة الكبرى ووحدة مرور المحلة الكبري حتي الطريق الدائري "المحلة المنصورة".

كما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب حامد جلال جهجة، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري يربط طريق المحلة الكبرى (دمرو) بمدينة المحلة، وصولا للطريق الدائري للمحلة الكبرى .

وقال النائب حامد جهجه إنه نظرا للتكدس المروري وتعريض حياة المواطنين للخطر ، وازهاق الأرواح وإسالة الدماء على الطريق ونتيجة كثرة الحوادث المرورية، حيث إن هذا الطريق حيوي وهام جدا ويمثل عنق الزجاجة لمنتصف طريق المحلة المنصورة.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة لبحث الأمر وتشكيل لجنة للمعاينة علي الطبيعة في طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمود الشامي والنائب حامد جهجه، برئاسة النائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات، والنائب حامد جهجه مقدم طلب الإحاطة، ونواب الغربيى والتنفيذيين المختصين، وتوضيح إمكانية وضع الحلول المتاحة والجدوى من التنفيذ والإفادة ببيان تفصيلي.