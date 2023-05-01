شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" تناقش تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم غدا الثلاثاء، دراسة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 129 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض (مشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.

جدير بالذكر أن مجلس النواب، قد وافق على تقرير لجنة النقل، بخصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 492 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر ممثلة فى وزارة النقل – الهيئة القومية لسكك حديد مصر- وبنك التصدير والاستيراد الكورى، بقيمة 51 مليونا و518 ألف يورو بما يعادل 60 مليونا و642 ألف دولار أمريكى، للمساهمة فى تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر- السد العالى بطول 224 كيلومترًا، الموقع بتاريخ 14 مارس 2022.