شكرا لقرائتكم خبر عن "ابدأ" تعزز شعار دعم وتوطين الصناعة المصرية بافتتاحات مصانع جديدة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" فى احتفالية "عيد العمال" التى أقيمت اليوم بمحافظة "الشرقية" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث شهد افتتاح 5 مصانع مختلفة تحت مظلة مبادرة "ابدأ"، التى انطلقت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لشباب البرنامج الرئاسى، بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشرى، لتحقيق 3 أهداف أساسية، وهم توفير فرص عمل للشباب، توطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

لذلك ساهمت الشراكات التى عقدتها"ابدأ" فى إطار عمل محور "المشروعات الكبرى" فى توفير العديد من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة، وذلك من خلال التوسع فى صناعات قائمة، وتوطين صناعات أخرى حديثة لإحلال الواردات وتقليل الفاتورة الاستيرادية. ليصل إجمالى عدد فرص العمل لأكثر من 3000 فرصة عمل بمجالات الصناعة المختلفة، وتم اليوم افتتاح أحد أهم هذة المشروعات الكبرى هو مصنع "حوا لمحركات النقل الخفيف".

مصنع "حوا لمحركات وسائل النقل الخفيف"

يهدف إلى توطين صناعة محركات وسائل النقل الخفيف من خلال إنتاج وتصنيع المحركات الخاصة بالدراجات النارية والتروسيكلات (2-3 عجلات) بقدرات تتراوح من 200 إلى 250 سى سى ب 5 موديلات مختلفة، وذلك بتكلفة استثمارية تصل إلى 10 مليون دولار، وطاقة إنتاجية تُقدر ب 400 ألف محرك سنويًا.

جهود "ابدأ" فى تقنين أوضاع المصانع وافتتاح توسعات وخطوط إنتاج جديدة

وفى إطار محور "دعم الصناعة" - أحد محاور عمل مبادرة "ابدأ" الأساسية - والذى يعمل على دعــــم المصانع المتعثرة للعودة إلى العمل من خلال تذليل كافة العقبات، وإزالة التحديات التى تواجه أصحاب المصانع من خلال تسهيل الإجراءات مثل، الحصول على التراخيص المختلفة، وتقنين الأوضاع، بالتعاون مع الجهات المعنية، فضلًا عن مساعدة وتشجيع المصانع القائمة للتوسع فى الصناعة، ووضع خطط للتسويق للمنتجات وبحث فرص التصدير المتاحة، وفى هذا السياق تلقى فريق محور دعم الصناعة بمبادرة "ابدأ" أكثر من 1692 طلب للدعم حتى الآن، حيث تم دعم 789 مصنع قائم، و497 مستثمر جديد، وجاء ضمن المصانع التى تم دعمها المصانع التى تم افتتاحها اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حيث تم افتتاح 4 مصانع مختلفة وهم: مصنع "تكس نور"، ومصنع "سويتانا"، ومصنع "فيوتك"، ومصنع " ابدأ لتصنيع قطاعات ال UPVC".

مصنع فيوتك

والذى يهدف إلى تصنيع وإنتاج المستلزمات والمنتجات الكهربائية المرتبطة بصناعة الليد (لمبات ليد وكشافات)، وذلك لتعميق التصنيع المحلى باستخدام تقنيات التصميم الحديثة والأبحاث المتطورة المرتبطة بهذا المجال الهام، من خلال، طرح معدات إضاءة ذكية عالية الكفاءة وطويلة العمر تتوافر بها معايير الإضاءة الخضراء، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون كشاف، و5 ملايين لمبة طولية سنويًا، وبتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 500 مليون جنيه مصري.

مصنع "ابدأ لتصنيع قطاعات الـ"UPVC"

والذى يهدف إلى تصنيع قطاعات ال UPVC لاستخدامها فى صناعة الأبواب والشبابيك بدلًا من الألوميتال، بتكلفة استثمارية حوالى 70 مليون جنيه، لتصل طاقته الإنتاجية فى المرحلة الأولى إلى 532 طن، ومن المستهدف الوصول إلى 5،000 طن، مما يقلل فى الفاتورة الاستيرادية بأكثر من 13 مليون دولار.

مصنع تكس نور للصباغة والطباعة والتجهيزات

وهو مصنع متخصص فى صناعة تجهيز وطباعة وصباغة الأقمشة، يتضمن حوالى 19 خط إنتاج، لتصنيع وإنتاج 7 أنواع مختلفة من الأقمشة المصبوغة والمطبوعة، بطاقة إنتاجية تُقدر بحوالى 34 طن قماش يوميًا، ومن المتوقع أن يصل للطاقة الإنتاجية القصوى له خلال الربع الأول من عام 2024.

مصنع "سويتانا"

وهو مصنع متخصص فى إنتاج الشيكولاته، بالعاشر من رمضان، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 20 مليون جنيه كمرحلة أولى، و50 مليون جنيه كمرحلة ثانية، لتصل طاقته الإنتاجية إلى 200 ألف كرتونة شهريًا، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال الربع الأول من عام 2024.

أصحاب المصانع يساهمون فى دعم أهالى قرى "حياة كريمة"

وتقديرًا وامتنانًا من أصحاب المشروعات والمصانع التى تدعمها مبادرة "ابدأ" لجهود الدولة المصرية لدعم وتطوير الصناعة تحت مظلة مبادرة "ابدأ"، تبرع أصحاب المصانع المختلفة لأهالى قرى "حياة كريمة" بمحافظات مصر المختلفة حيث تبرع مصنع "حوا لمحركات وسائل النقل الخفيف" ب 5٪؜ من أرباح شركة "حوا" لمدة عام كامل، وخصص مصنع "تكس نور" 5000 طقم ملابس بما يعادل مليون جنيه مصرى لأطفال قرى مؤسسة حياة كريمة، بينما خصص مصنع "فيوتك" أجر يوم العمال لصالح المؤسسة، بالإضافة إلى حوالى 1000 كشاف ذكى لقرى محافظة المنوفية التابعه لحياة كريمة. كما تبرع مصنع "ابدأ لتصنيع قطاعات ال "UPVC "بمواسير صرف قطر 8 بوصة 2000 متر طولى لصالح قرى حياة كريمة، وكذلك تبرع مصنع "سويتانا" ب 5000 علبة شيكولاتة لأهالى الشهداء، وأطفال قرى "حياة كريمة" بالمحافظات المختلفة.

عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.