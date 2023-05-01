أمانة بغداد يعود إلى منافسات الدوري الممتاز

جاء ذلك بعد فوز بغداد على الصناعات الكهربائية بهدفين مقابل واحد.

وتصدر أمانة بغداد ترتيب المجموعة الأولى بعد انتهاء الجولة الأخيرة الـ(22) برصيد 38 نقطة.

من جهته، بارك رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، وفق بيان للاتحاد ورد لـ الخليج 365، "للهيئةِ الإداريّة لنادي أمانة بغداد الرياضيّ، والجهازين الفنيّ والإداري واللاعبين، عودةَ فريقهم الكروي إلى مُنافساتِ الدوري المُمتاز للموسم ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، والذي جاءَ بعد جُهودٍ مضنيةٍ وحرصٍ كبيرٍ تكلل بقطفِ ثمار تصدر مجموعته، والعودة إلى الدوري المُمتاز"، متمنياً لفريقِ أمانة بغداد "النجاحَ والموفقيّة في الموسم المُقبل ليكون من علاماتِ التفوق وتطوير المُنافسةِ في الدوري".

