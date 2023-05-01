انت الان تتابع خبر الجامعة العربية تستأنف اجتماعاتها لبحث الازمة السودانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر أن "اجتماع مجلس الجامعة انعقد في وقت متزامن مع انعقاد دورة طارئة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، برئاسة دولة قطر، ودورة طارئة لمجلس وزراء الصحة العرب، برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك استجابة للدعوة التي وجهها أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية للتعاطي العربي الشامل مع الأزمة الراهنة وتداعياتها الإنسانية والصحية على الشعب السوداني".



وأضاف المصدر أنه "من المنتظر ان يستأنف مجلس الجامعة جلسته يوم الثلاثاء لاستكمال استعراضه للتطورات الجارية في السودان وتنسيق الجهد العربي للتعامل الشامل مع الأزمة".

