انت الان تتابع خبر فجر نفسه بحزام ناسف.. تركيا تكشف تفاصيل مقتل زعيم تنظيم "داعش" في سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية إن "القرشي كان في منزل "يضم مخبأ مموها تحت الأرض"، في منطقة جنديرس التابعة لعفرين المجاورة لتركيا".

وبحسب الوكالة فقد "تم توجيه نداء للقرشي لتسليم نفسه، لكن لم يتم تلقي أي رد".



وقام فريق الاستخبارات التركية "على إثر ذلك بتفجير جدران حديقة المنزل ثم فجر الأبواب الخلفية والجدران الجانبية ودخل البناء"، مشيرة إلى أن القرشي "فجر بنفسه حزاما ناسفا كان يرتديه بعدما أدرك أنه سُيلقى القبض عليه".