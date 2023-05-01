شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يوجه الشكر لـ"الخليج 365" لإطلاق سلسلة ندوات عن الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، الشكر والتقدير لمؤسسة الخليج 365، على إطلاق سلسلة ندوات وحوارات حول محاور الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية.

وقال "مطر" خلال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية المنعقد الآن بمقر حزب إرادة جيل: "أشكر الخليج 365 على ما تقوم به من حوارات وندوات بشأن محاور الحوار الوطني".

وأشار "مطر" إلي أن الإعلام المصري يلعب دورا هاما في مسألة تسهيل وتبسيط المعلومة للمواطن المصري، مؤكدا أن الحوار الوطني فرصة لجميع القوي السياسية والوطنية لعرض أفكارها.