انت الان تتابع خبر بالوثيقة.. البرلمان يوافق على استقالة مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في كتاب مذيل بتوقيع الحلبوسي، ورد لـ الخليج 365، أنه "استناداً للصلاحيات المخولة لنا واستناداً الى المادة 2 من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 المعدل والمادة 35 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل، تقرر:1- قبول استقالة جعفر محمد الونان رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، ومحمد سلام عبد نائب رئيس المجلس، و عبد الحكيم جاسم شمخي عضو المجلس، وعلاء هادي عبود عضو المجلس، ومارلين عويش هرمز عضو المجلس.

2- ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره".

ادناه الوثيقة:

