القبض على عصابة هندية مختصة في الاحتيال الألكتروني

ياسر رشاد - القاهرة - تمكّنت الشرطة الهندية من كشف جريمة احتيال جديدة، حيث اكتشفت وجود مركز اتصال وهمي يقع على شاطئ راجودي خارج بومباي، والذي احتال على عملاء بنك أسترالي.

بدأت الشرطة بالتحقيق بعد تلقيها بلاغًا بتسجيل عدد كبير من طلبات توصيل وجبات الإفطار بشكل يومي، والتي كانت تصل إلى موقع مهجور في الصباح الباكر، من الشهر الماضي.

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القبض على 47 عاملاً ضمن العصابة

وقامت الشرطة بمراقبة المكان واعتقال المالك و47 عاملاً، واتهمتهم بالتحايل وانتحال هويات. وفي التحقيقات تم العثور على بيانات شخصية ومعلومات أمنية حساسة مسروقة، وتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى مديري المركز.

يذكر أن هذه المراكز الوهمية تعمل في

جميع أنحاء الهند ويتم تفكيكها بانتظام. وفقما لتقارير ذكرت في وكالة "فرانس برس"

وقد أثار هذا الحادث العديد من التساؤلات حول مدى أمان البيانات المصرفية والشخصية في العصر الرقمي، وهو ما دفع الكثير من الناس إلى اتخاذ إجراءات أمنية إضافية لحماية بياناتهم. وتحث الشركات المعنية بالأمن الإلكتروني على اتباع ممارسات أمنية صارمة لحماية بيانات العملاء، بما في ذلك استخدام برامج مكافحة الفيروسات والحفاظ على برامج الحماية المستمرة.