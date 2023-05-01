الجيش السوداني يشن غارات جوية مُكثفة على مقار الدعم السريع

ياسر رشاد - القاهرة -

شنت قوات الجيش السوداني بقيادة "البرهان"، غارات جوية مُكثفة استهدفت مناطق تمركز قوات الدعم السريع التي يقودها "حميدتي" في العاصمة الخرطوم.

ووفقًا لما ذكره موقع "سكاي نيوز"، اليوم الإثنين، تركز القصف الجوي على مُحيط القصر والقيادة العامة وشارع عبيد ختم في الخرطوم.

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واستمر إطلاق مُضادات الطيران الأرضية في أحياء كافوري في الخرطوم بحري، ومحيط القيادة، وحي بُري، والرياض.

وقد شهدت مدينة "أم درمان " قصفًا جويًا ومدفعيًا عنيفًا، فيما وجهت قوات الدعم السريع أصابع الاتهام للجيش السوداني.

وقالت قوات الدعم السريع إن الدائرة الطبية التابعة لها تعرضت لهجوم بالمدافع، تم تصويبها من السلاح الطبي بأم درمان، مما تسبب بوقوع قتلى وجرحى.

واتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني باتخاذ مستشفى السلاح الطبي بأم درمان منصة للقصف المدفعي، تجاه مقر الدائرة الطبية التابعة لها بمدينة الخرطوم بحري.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن الجيش أنه دمّر القدرة القتالية لقوات الدعم السريع بنسبة 45 إلى 55 بالمئة، بعد 15 يومًا من القتال في السودان بين الطرفين.

وقال الجيش في بيان، إن "الأوضاع مُستقرة في جميع ولايات السودان"، مُضيفًا: "تمكنت قواتنا خلال 15 يوم قتال من تخفيض قدراته القتالية بنسبة 40 إلى 55 بالمئة"، مُؤكدًا "إحباط تحركات لتعزيزات عسكرية للمُتمردين (قوات الدعم السريع) مُتقدمة من اتجاه الغرب، ووقف تقدم قوة أخرى قادمة من الحدود الشمالية الغربية، ومجموعة ثالثة مُتجهة من الباقير إلى جبل أولياء".