تونس تُواصل التفاوض مع صندوق النقد الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت دولة "تونس" أن المُفاوضات مع صندوق النقد الدولي مازالت مُستمرة، حسبما أفاد وزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي، قائلاً "برنامج الإصلاحات المُقترح في إطار الاتفاق مع الصندوق، لن يكون على حساب الفئات الهشة والضعيفة"، مُؤكدًا أن "سيادة الدولة التونسية فوق كُل اعتبار".

ووفقًا لما ذكرته إذاعة "موزاييك إف إم"، اليوم الاثنين، تتطلع تونس الى الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مُقابل تنفيذ حزمة من الإصلاحات نالت مُوافقة خبراء الصندوق أواخر العام الماضي غير أن الملف لم يُعرض إلى حد الآن على مجلس إدارة الصندوق، حيث ترمي الإصلاحات، حسب تصريحات لمسؤولي الصندوق، على إصلاح الدعم وتوجيهه لمُستحقيه من أصحاب الحاجة والعمل على إقرار إصلاح ضريبي ليكون أكثر عدالة في تونس.

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وفي وقت سابق، أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور أنه "لم

ترد على الصندوق مطالب من السُلطات التونسية لإعادة النظر في برنامج الإصلاحات الذي أعده التونسيون، وأن الصندوق مُستمر في دعم تونس في إطار البرنامج وخارجه".

من ناحية أخرى، أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني في تونس يوم الجمعة، القبض على مُشعوذ تورط في استغلال حريفاته في مُمارسات جنسية بدعوى علاجهن من السحر، وفي بيان لها، أشارت إدارة الأمن الوطني، إلى أن غرفة الشرطة العدلية بنابل، كانت قد توصلت إلى معلومات تُفيد بأن شخصًا في العقد الثالث من العُمر استغل حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لقدرته على علاج الأمراض الروحانية والسحر.