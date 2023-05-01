إعصار يقلب سيارة في الهواء (شاهد)

ياسر رشاد - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب لحظة تسبب إعصار عنيف في انقلاب سيارة في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وتظهر اللقطات التي صورتها كاميرا مراقبة السيارة وهي ترتفع في الهواء بسبب شدة الرياح قبل أن تنقلب وتنزلق على الأرض.

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قوة رياح الاعصار تجاوزة الـ100 ميل في الساعة

وأشارت خدمة الطقس الوطنية إلى أن شدة الإعصار كانت على الأقل من الدرجة الأولى على مقياس

فوجيتا، مع رياح تجاوزت سرعتها 100 ميل في الساعة. يذكر أنه لم تتوفر أي معلومات عن حالة السائق الذي كان يستقل السيارة في ذلك الوقت.

وفي ظل زيادة عدد الإعصارات والكوارث الطبيعية، تشير الخبراء إلى أنه من المتوقع أن تزداد هذه الظواهر الطبيعية العنيفة في المستقبل.

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