الأمم المتحدة تتوقع استضافة السعودية لمُفاوضات السودان

ياسر رشاد - القاهرة -

يشهد "السودان" اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق مُتفرقة، يتركز مُعظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، وفي هذا الصدد، قال مبعوث الأمم المتحدة، "فولكر بيرتس"، إن الطرفين المُتحاربين في البلاد وافقا على إرسال مُمثلين للتفاوض.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الاثنين، أوضح "بيرتس" أن المُفاوضات ستُعقد على الأرجح في "المملكة العربية السعودية".

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وقال بيرتس: "نُواجه مُعوقات في إقناع طرفي الصراع بإنهاء العُنف، وسنعمل على تأمين وقف إطلاق النار برقابة وطنية ودولية".

ولفت المبعوث الأممي إلى أن المُفاوضات ستُركز على وقف إطلاق النار بشكل مُستمر

ومُوثوق، مُشيرًا إلى أن الجيش والدعم السريع وافقا على إرسال مُندوبين للتفاوض.

وستُشكل أي مُحادثات أول علامة فارقة على إحراز تقدم مُنذ اندلاع القتال في 15 أبريل بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وضرب قصف جوي ومدفعي عنيف مدينة أم درمان "ثاني أكبر مدينة في السودان"، فيما وجهت قوات الدعم السريع بقيادة "حميدتي" أصابع الاتهام للجيش السوداني بقيادة "البرهان".