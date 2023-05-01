الولايات المتحدة تكشف تطورات الأوضاع في السودان

ياسر رشاد - القاهرة -

دخل الصراع بين "الجيش السوداني وقوات الدعم السريع" أسبوعه الثالث، وسط مخاوف من امتداده لنطاق أوسع في ظل هُدن هشة يُجرى خرقها كثيرًا، وفي هذا الصدد، أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي "جون كيربي"، أن الوضع في البلاد يبقى "هشًا".

ووفقًا لما ذكره موقع "سكاي نيوز"، اليوم الاثنين، ذكر كيربي، خلال مؤتمر صحفي: "انخفض مستوى العُنف في السودان بسبب الهُدنة ووقف إطلاق النار، لكن الوضع يبقى هشًا".

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وأضاف: "نُطالب طرفي الصراع في السودان بالاستمرار في احترام وقف إطلاق النار".

وتابع كيربي: "الإدارة الأمريكية ساعدت في إجلاء ما يقرب من ألف أمريكي من السودان، والرئيس جو بايدن وجه باستمرار تسهيل خروج الأمريكيين من السودان عبر الجو والبر".

وأوضح أن واشنطن "انخرطت في تأمين قدرات لها علاقة بالاستطلاع والاستكشاف لتأمين الطرقات التي يسلكها المُغادرون".

وأشار كيربي إلى أنه "من الصعب تأمين

خروج الأمريكيين من السودان من دون حدوث انخفاض في مستوى العُنف بالسودان"، ثم عاد ليُضيف أن "الوضع الأمني قد لا يكون مساعدًا لتسهيل عمليات الإجلاء".

وأردف المسؤول الأمريكي: "لا أحد يُريد أن يرى القتال في السودان يستمر أو يمتد نطاقه، نحن نُركّز على استمرار وقف إطلاق النار في السودان، وتنفيذه بالكامل".

من جهة أخرى، طالبت الخارجية الأمريكية الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بإنهاء القتال الذي يُهدد حياة المدنيين، مُوضحة أن الولايات المتحدة بالتعاون مع حُلفائها أجلت أكثر من ألف مواطن أمريكي، مُنذ بدء العُنف في السودان، في 15 أبريل الماضي.