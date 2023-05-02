اخبار العالم

مبابي يقترب من ريال مدريد.. تقرير يكشف تفاصيل

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر مبابي يقترب من .. تقرير يكشف تفاصيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-454735-638185701486894411.jpeg

2023-05-02 | 00:03

مبابي يقترب من ريال مدريد.. تقرير يكشف تفاصيل

المصدر:

209 مشاهدة

أكد تقرير صحفي إيطالي، وجود تطورات جديدة بشأن إمكانية انتقال الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، لصفوف ريال مدريد.
وحاول ريال مدريد ضم مبابي خلال آخر فترتي انتقالات صيفيتين، حيث قدم عرضًا في الأولى لضمه مقابل 180 مليون يورو، لكنه قوبل بالرفض.

وفي الثانية اتفق مع اللاعب على الانضمام مجانا بعد نهاية عقده مع باريس، قبل أن يصدمه الأخير بتجديد عقد مبابي.


وعلى الرغم من خروج تقارير تفيد بأن ريال مدريد أغلق صفحة مبابي تمامًا، بعد أحداث الصيف الماضي، إلا أنه على ما يبدو هناك تحركات جديدة.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن مبابي طرق أبواب ريال مدريد، من أجل الانتقال لصفوف الميرنجي.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا