رئيس حزب مصر أكتوبر: نطالب خلال الحوار الوطنى بخفض الإنفاق غير الضرورى

القاهرة - سامية سيد - قالت جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، حزبها يؤيد أن يكون النائب متفرغا للعمل التشريعى والسياسى وأن يترك عمله الخاص من أجل هذا العمل التشريعى والسياسى، وذلك للقيام بدوره سواء كان فى مجلس النواب أو الشيوخ من أجل خدمة هذا الوطن، هذا بالإضافة إلى أننا نهتم بمناقشة كيفية الحد من التضخم وغلاء الأسعار وضرورة مكافحة الاحتكار وجشع التجار وتقديم رؤية بالإجراءات السريعة التى يراها الحزب لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها بحيث تحمى المواطن «المستهلك» من تلك الممارسات الاحتكارية الضارة به.

وأضافت مديح خلال مشاركتها فى سلسلة ندوات الخليج 365 حول الحوار الوطنى، نطالب فى رؤيتنا خلال المحور الاقتصادى بضرورة خفض الإنفاق غير الضرورى والمظهرى، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم وتنفيذ النص الدستورى الخاص بميزانية التعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى والبحث العلمى والصحة.

كما دعت مديح، إلى الاهتمام إلى تطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وعدم بيعها، خاصة الشركات الاستراتيجية، والتأكيد على توطين الصناعة فى مصر، وقدمنا ورقة حول أن تكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى القاعدة الصلبة فى عملية توطين الصناعة وأن تستخدم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من مستلزمات الإنتاج التى نستوردها من الخارج، مما يوفر العملة الأجنبية التى نستوردها بها كما نجدد أهمية الحوار الوطنى فى طرح رؤى جديدة تمكن الدولة من حل المشاكل الاقتصادية والتغلب على التحديات التى تواجهها.