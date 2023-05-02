سوريا.. خروج مطار حلب عن الخدمة إثر هجوم إسرائيلي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى



أفاد إعلام رسمي سوري في ساعة متأخرة من أمس الاثنين بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي على محيط حلب شمال البلاد، أسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى.



ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر عسكري لم تسمه، قوله إنه قبيل منتصف الليل "نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب، مستهدفاً مطار حلب الدولي وعدداً من النقاط في محيط حلب".



وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى مقتل عسكري وإصابة 7 بجروح، بينهم مدنيان، ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة.



ونشرت حسابات على فيسبوك مقربة من النظام السوري مشاهد لما قالت إنه قصف إسرائيلي استهدف مواقع بحلب.



وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت مواقع لجيش النظام وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله، من بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.



ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري فيها.



(الجزيرة)