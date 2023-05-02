قصف إسرائيلي يستهدف مطار حلب في سوريا

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن قصفا إسرائيليا استهدف مطار حلب الدولي، أسفر عن سقوط قتيل وجرحى.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 23:35 من يوم 1/5/ 2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب".

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وأضاف المصدر: "استهدف القصف مطار حلب الدولي وعددا من النقاط في محيط حلب".

ووفق المصدر "أدى العدوان إلى مقتل عسكري وإصابة سبعة بجروح

بينهم مدنيان اثنان ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة".

وكانت "سانا" قد أكدت في وقت سابق "تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة حلب، وتسقط عددا من صواريخ العدوان".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات إخبارية فيديوهات قالوا إنها للقصف الإسرائيلي على مطار حلب.