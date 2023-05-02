شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سوريا.. مقتل عسكري وإصابة 7 آخرين في قصف إسرائيلي على حلب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت وسائل إعلام سورية بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لما لهجوم إسرائيلي على محيط حلب شمال البلاد، وأنها أسقطت عددا من الصواريخ.

فيما كشف مصدر عسكري لصحيفة "الوطن" السورية، أن الجيش الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ مستهدفا مطار حلب الدولي وعدد من النقاط في محيط المدينة.

وقال المصدر: "نحو الساعة 23:35 من يوم 1/ 5 / 2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفا مطار حلب الدولي وعدد من النقاط في محيط حلب".

وأضاف: "أسفر العدوان عن مقتل عسكري وإصابة سبعة بجروح بينهم اثنين مدنيين، ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة".

فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت مواقع إيرانية ومخازن سلاح ومدرج مطار حلب.

ومنذ منتصف مارس 2011، تشنّ إسرائيل مئات الغارات على سوريا، وتقول إن الهدف منها منع إيران من ترسيخ وجودها العسكري هناك.