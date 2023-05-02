"زراعة النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن عودة البناء المخالفة على جانبى الترع

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلبى الإحاطة المقدمين من النائب عامر الشوربجى، بشأن رفض الشحنات التصديرية الزراعية من عدد من الدول الأوروبية بسبب وجود متبقيات مبيدات، وإنشاء منطقة صناعية على أرض محطة الإنتاج بقرية الجميزة مركز السنطة محافظة الغربية لإقامة مجمع مصانع الزبيب، وطلبى الإحاطة المقدمين من النائب أسامة فتحى عبدالرحمن، بشأن تغطية مسافة 100م بترعة المربع فى مدخل قرية جزيرة الأحرار مركز طوخ محافظة القليوبية، وتغطية 150م أمام المعهد الدينى بمشتهر بمركز طوخ محافظة القليوبية.

وتناقش اللجنة ايضا، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الضبع، بشأن انتشار ظاهرة بناء العقارات على جانبى الترع ومناطق الصرف المغطى ودون مراعاة حرم الطريق وذلك بالمخالفة للقانون.

الجدير بالذكر أن اللجنة أوصت باستكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله، بشأن تضرر مستأجرى المزارع السمكية من ارتفاع القيمة الإيجارية لمساحتها وعدم توافر الأعلاف حفاظًا على زيادة الإنتاج السمكى، فى اجتماع مقبل فى ضوء موافاة اللجنة بتقرير شامل من جهاز حماية وتنمية البحيرات.

وكان قد عقب المهندس عادل محمد، رئيس الإدارة المركزية لجهاز الثروة السمكية منطقة الإسكندرية، قائلا:" أن تسعير إيجارات أراضى المزارع السمكية يخضع لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، وأن قيمة الإيجارات للمزارع السمكية بمحافظة البحيرة يتراوح بين 6:5 آلاف جنيه سنويا وأن المغالاة تتم بين المستأجرين بعقود شراكة فيما بينهم، وأنه يتم إجراء المزاد العلنى على تأخير المساحات التى تزيد عن 15 فدان وفق قانون المزايدات والمناقصات ولا تتعدى قيمة الايجار للفدان عن 6 آلاف جنيه للفدان.