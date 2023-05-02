"إسكان النواب" تفتح ملف مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، عددا من طلبات الإحاطة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، لإلقاء الضوء على عدد من الموضوعات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ.

حيث تناقش اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد سعـد الصمودى، بشأن عدم تشغيل خزانات المياه العلوية بمركز مطوبس محافظة كفر الشيخ مما يعد إهدارا للمال العام، عدم توصيل خدمة الصرف الصحى لبعض التجمعات السكنية بمدينة فوة محافظة كفر الشيخ، عدم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى باستلام مشروعات الصرف الصحى التى تم تنفيذها بمعرفة الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض القرى بمركزى فوة ودسوق بمحافظة كفر الشيخ والعمل على سرعة تنفيذ الوصلات المنزلية، عدم استكمال مشروع الصرف الصحى بقرى الوحدة المحلية للجزيرة الخضراء بقرية أبو خشبة والسكرى وبرج مغيزل بمحافظة كفر الشيخ، عدم توصيل خدمة الصرف الصحى لبعض المناطق لمدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ بسبب عدم قيام المحافظة بإصدار قرار تخصيص لأرض رافع أبو طالب وعدم توفير أماكن لإقامة رافع آخر لخدمة باقى المناطق، عدم قيام محافظ كفر الشيخ بإصدار قرار تخصيص لقطعة أرض لإنشاء رافع أبو طالب بمدينة فوة – محافظة كفر الشيخ، وعدم تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرى الوحدة المحلية بالجزيرة الخضراء- مركز مطوبس، محافظة كفر الشيخ.

2وطلبات الإحاطة المقدمة من النائبة جميانة لويس يوسف، بشأن عدم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بمدينة دسوق محافظة كفر الشيخ، عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحى بمنطقة فم الصعيدى وقرى مركز مدينة دسوق محافظة كفر الشيخ، وتغيير مواسير مياه الشرب (الاسبستوس) فى بعض قرى مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

وطلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر منير عبدالخالق، بشأن عدم استكمال مشروع الصرف الصحى بعزبتى (عين الحياة القبلية-عين الحياة البحرية) التابعة للوحدة المحلية بقرية المنشأة الكبرى مركز قلين- محافظة كفر الشيخ، وطلب مقدم من النائب باسـم حجـازى، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحى بقرية الخادمية بمركز كفر الشيخ _محافظة كفر الشيخ، وعدم تشغيل محطة الصرف الصحى بقرية أبو تمادة بمركز كفر الشيخ _محافظة كفر الشيخ.

طلبى الإحاطة المقدمين من النائب السعيد عبدالعظيم عمارة، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحى بقرية الخادمية بمركز كفر الشيخ - محافظة كفر الشيخ، وعدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحى لقرية شنو مركز ومحافظة كفر الشيخ، وكذا عدم تشغيل محطة الرفع وربطها بالمحطة الرئيسية.

طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد شمس الدين، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحى بقرية الخادمية بمركز كفر الشيخ.

طلب الإحاطة المقدم من النائب ياســر منيـــر، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحى بقرية الخادمية بمركز كفر الشيخ _محافظة كفر الشيخ، وأخيرا طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عبدالعاطــى، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحى بقرية الخادمية بمركز كفر الشيخ.