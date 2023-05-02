شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل منصة امتحانات نصف العام للمصريين بالخارج أمام "اتصالات النواب" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء، مسأله تعطل منصة امتحانات نصف العام لأبناء المصريين بالخارج، فى ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائبة مها عبد الناصر.

وتُمارس اللجنة البرلمانية اختصاصاتها انطلاقا من المادة اللائحية المنظمة لمهاهما والواردة بالقانون رقم 136 لسنه 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنه 2016، وتشمل الاتصالات السلكية واللاسلكية، تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، البريد.

يأتى ذلك إلى جانب اختصاصها بأمن الفضاء المعلوماتى، التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الاتصالاتوتكنولوجيا المعلومات.

يُشار إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يلعب دورًا مهمًا ورئيسيًا فى تعزيز مقومات التنمية المستدامة، بما يهيئه من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون محفزة ومرشدة لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.