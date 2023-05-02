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المبعوث الأممي للسودان يعلق على الأوضاع الحالية بالخرطوم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتس، إن الطرفين المتحاربين في السودان وافقا على إرسال ممثلين للتفاوض، موضحا أن المفاوضات ستعقد "على الأرجح" في .

 

وبحسبما أوردت "أسوشيتد برس"، قال بيرتس: "نواجه معوقات في إقناع طرفي الصراع بإنهاء العنف.. وسنعمل على تأمين وقف إطلاق النار برقابة وطنية ودولية".

 

ولفت المبعوث الأممي إلى أن المفاوضات ستركز على وقف إطلاق النار بشكل مستمر وموثوق، مشيرا إلى أن الجيش والدعم السريع وافقا على إرسال مندوبين للتفاوض.

 

وستشكل أي محادثات أول علامة فارقة على إحراز تقدم منذ اندلاع القتال في 15 أبريل بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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