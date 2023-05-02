الليغا ترفض مخططاً برشلونياً لاستعادة ميسي.. اللعب المالي يُبعثر أوراق الكتلان

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، يحاول الرئيس خوان لابورتا والمدير الرياضي ماتيو أليماني منذ أسابيع الوصول إلى اتفاق مع رابطة الدوري الإسباني، بشأن حل بديل لرفع القيود عن برشلونة.

ويحتاج برشلونة لتخفيض فاتورة الرواتب بقيمة 200 مليون يورو على الأقل، حتى ينجح في تسجيل العقود الجديدة للاعبيه وقيد الصفقات المحتملة، وأبرزها الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.



وعرض برشلونة على الليجا الوفاء برقم الـ200 مليون يورو خلال 3 سنوات، لكن رفضته الرابطة برئاسة خافيير تيباس، الذي صرح أكثر من مرة بأنه حتى الآن لا يوجد اتفاق مع البارسا بشأن قيود اللعب المالي النظيف.

وذكرت "سبورت" أن رابطة الليجا رفضت أيضًا الحيلة التي لجأ لها برشلونة في الصيف الماضي، لزيادة الإيرادات من خلال بيع جزء من أصول النادي.

وختمت: "برشلونة ليس لديه أي حل حاليا لإصلاح وضعه الاقتصادي، وبحاجة إلى ابتكار أفكار جديدة".

