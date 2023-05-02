الجيش السوداني يكشف تفاصيل جديدة عن مبادرة وقف إطلاق النار

كشف العميد نبيل عبدالله، المتحدث باسم الجيش السوداني، آخر تفاصيل الوضع في السودان، مشيرا إلى أن هناك مبادرتين لحل أزمة الوضع السوداني إحداهما أمريكية سعودية، وأخرى من دول الإيجاد.

وقال عبدالله، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن المبادرتين تتمحوران حول وقف إطلاق نار مؤقت يفضي إلى وقف إطلاق دائم، حيث تقترح المبادرة السعودية الأمريكية إلى أن يجلس طرف واحد ممثل لكل جهة في جدة للتباحث حول ما يمكن الوصول له.



وأوضح أنهم بصدد دراسة المبادرتين أو التوفيق بينهما، مضيفا أنهم قبلوا بهذه الوساطة احتراما لمساعي هذه الدول، أما الحديث عن مفاوضات فهو حديث سابق عن أوانه، ولا توجد أي مؤشرات عن وجود مفاوضات.

وأشار إلى أن المتمردين لم يلتزموا بمتطلبات الهدنة، ويقومون بعمليات إطلاق نار عشوائي، وهناك اشتباكات متفرقة، معلقا: "هم من بدأوا وخرقوا الهدنة، ونحن في حل من أي التزام ولا يمكن أن يخرقوا الهدنة ونقف مكتوفي الأيدي".

ونوه العميد نبيل عبدالله، المتحدث باسم الجيش السوداني، بأن المتمردين يلجأوا للهدنة لجلب تعزيزات لقواتهم من خارج الخرطوم لمعالجة موقفهم.