شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "خارجية النواب" تناقش زيادة أعداد السفارات المصرية فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء عقب انتهاء الجلسة العامة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة أبو شقة، بشأن "زيادة أعداد السفارات والقنصليات المصرية فى العديد من الدول خاصة التى لا يوجد تبادل تجارى بينها وبين مصر والعمل بنظام السفير الإقليمى للحد من النفقات فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد".

كما تناقش أيضا توصيات اللجنة فيما يخص طلب الإحاطة المقدم من النائب أميرة أبو شقة".

جدير بالذكر أن لجنة العلاقات الخارجية عقدت مؤخرا اجتماعا برئاسة النائب كريم درويش، لعرض ما تم إنجازه من تطوير بمكاتب التصديقات، وعلى رأسها مكتب محافظة بنى سويف".

وأشاد النائب كريم درويش رئيس اللجنة، بالإنجازات التى حققتها اللجنة بشأن مكاتب التصديقات فى الفترة السابقة، مؤكدا أن اللجنة لن تتوانى عن متابعة آخر تطورات هذا الملف.

واستعرضت النائبة سهام بشاى، عرض ما تم إنجازه من تطوير مكتب تصديقات محافظة بنى سويف، موضحة أن مكتب تصديقات بنى سويف تم إنشائه عام 1988 على مساحة 65 مترا وهذا المكتب يخدم محافظتين وهم بنى سويف والفيوم، وبناءً على اجتماع سابق للجنة أوصى بتحسين مستوى مكاتب التصديقات على مستوى الجمهورية لتوفير خدمة آدمية للمواطنين، فقد تم الاتفاق مع المحافظ على أن تقوم المحافظة بعمل بتطوير المكتب من الداخل وذلك بالتعاون مع النواب".