شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سها جندي: إجلاء أكثر من 60% من المصريين الموجودين في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه تم إجلاء أكثر من 60% من المصريين الموجودين في السودان، مؤكدة أن عملية الإجلاء للمصريين في السودان مازالت مستمرة.



وكشفت "سها جندي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الإثنين، تفاصيل عودة الطالبين محمود ومي بعد إصابتهما في الاشتباكات في السودان.

وأشارت "محمود حالته الحقيقة صعبة ومش هنسيبه وهو تحدي كبير وموجود في مستشفى المعادي وعندنا ثقة أن ربنا مش هيسيبه، لأنه مصاب بشظايا في ظهره، ومي أصيبت بطلق ناري في قدمها واليوم قامت بعملية جراحية وكانت ناجحة وتم توزيعها على مستشفى هليوبليس".