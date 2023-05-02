شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مساعدة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة تعلق على الاحداث بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت شيرين ياسين، مساعدة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عن أن أكثر من 800 ألف شخص قد يفرون من السودان إلى الدول المجاورة، جاء ذلك خلال تصريحاتها مع قناة “القاهرة الإخبارية”.



وتابعن “ياسين”، خلال تصريحاتها: “دعونا إلى وقف القتال منذ اليوم الأول واللجوء للحوار والاتصالات مستمرة، وجوتيريش يدعم كل المبادرات التي تهدف إلى وقف القتال في السودان”.

واستكملت مساعدة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن جوتيريش يدعم كل المبادرات التي تهدف إلى وقف القتال في السودان، لافتة إلى أن الوضع في السودان كارثي والسكان يعانون أزمة إنسانية، مستكملة: “نشجع كل طرف قادر على الضغط من أجل التوصل لحل في السودان”.