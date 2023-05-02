شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحث يعلق على الاوضاع في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - علق الباحث محمد تورشين، المتخصص في الشؤون الإفريقية، على الأوضاع في السودان بعد اندلاع الحرب بها منذ عدة أيام وحتى الآن، قائلًا إن هناك ثلاث منظمات إرهابية تراقب الأوضاع في السودان وهي؛ المجاهدين، بوكو حرام، وحركة الشباب.

حيث تراكب الأوضاع الأمنية بها عن كثب، وفي حال استمرار الأوضاع كما هي الآن فستكون الدولة حاضنة لكل الجماعات الإرهابية كما حدث في عدة دول انتشر بها الإرهاب بعد الصراعات بها.



وكشف الباحث السياسي، خلال تصريحاته لـ برنامج “مطروح للنقاش”، المذاع على قناة “القاهرة الإخبارية”، عن تطورات الأوضاع الأمنية بالسودان، موضحًا أن حتى الآن الأوضاع الأمنية متماسكة إلى حد كبير لأن المعركة محصورة في الخرطوم فقط.



ونوه بأنه في حالة تفاقم الأوضاع إلى الاسوأ وإذا دخلت البلاد في حرب أهلية فسيكون السودان ملجأً الجماعات الإرهابية التي تنتظر أن يحدث ذلك، لافتًا إلى أن دول الساحل الإفريقي والصوماا بدأت تستعيد عافيتها باستقرار نسبي في الأمن، وكل هذه العوامل تضيق الخناق على الجماعات الإرهابية.