مع الاحداث.. نقابة أطباء السودان تعلق على الاوضاع بالبلاد

طالبت نقابة أطباء السودان، المنظمات الإنسانية الدولية بالمساعدة سعيا لإنقاذ "الوضع الكارثي"، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وأكد الجيش السوداني، السيطرة على كل مقراته وينفي استيلاء الدعم السريع على بيت الضيافة أو القصر الجمهوري.

وأعلن الجيش السوداني، السيطرة على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري والاستيلاء على كل آلياتها وأسلحتها.

وقال الجيش السوداني، في وقت سابق، إن سلاح الجو، نفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع.

وأكد الجيش السوداني، أنه "سيطر تماما" على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.