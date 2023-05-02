شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر المحكمة.. نقل حضانة صغار لـ"الجدة" رغم استمرار زواج الوالدين.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "فى سابقة قضائية.. حكم قضائى بنقل حضانة الأحفاد مؤقتًا لـ(الجدة لأم) رغم استمرار زواج الوالدين"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه، بنقل الحضانة مؤقتا من الأم والأب رغم عدم انفصالهما للجدة لأم بعد إقامة "الجدة" دعوى ضم حضانة صغيرين لها، وذلك لإدمان والديهما مخدر الهيروين، فواجهت المحكمة الأب والأم بما ورد بصحيفة الجدة لأم من أسباب، فأقرا بحسن نية وبإرادتهما أنهما كانا مدمنان وتعالجا من إدمان الهيروين.

والمحكمة عرضتهما علي الطب الشرعى الذى أثبت سلبية العينة، ولكن المحكمة خوفا على مصلحة الصغار من انتكاسة العودة للمخدرات حكمت بثبوت يد الجدة لأم على الصغار، ووقف الدعوى تعليقا لمدة 6 أشهر لإعادة فحص الأب والأم والتأكد من الابتعاد التام والتعافي من الإدمان، ما نتج عنه نقل الحضانة للجدة لأم والزوجية قائمة بين الأب والأم للصغارولمدة 6 أشهر سيعاد بعدها فحص الأب والأم للتأكد من التعافي، وإليكم التفاصيل كاملة:

فى سابقة قضائية.. حكم قضائى بنقل حضانة الأحفاد مؤقتًا لـ"الجدة لأم" رغم استمرار زواج الوالدين.. السبب تعاطى الأب والأم لمخدر الهيروين.. والمحكمة تعطى مهلة 6 أشهر للتأكد من إقلاعهما والتعافى نهائيًا



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