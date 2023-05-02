باحث فى الشؤون الإفريقية يعقب على الأوضاع فى السودان.. ماذا قال؟

قال محمد تورشين الباحث المتخصص في الشؤون الإفريقية، إن الأوضاع الأمنية في السودان إذا استمرت على هذه الشاكلة دون حسم أو إعادة السيطرة من قبل القوات المسلحة، سيسمح للبلاد بأن تكون حاضنة لكل المجموعات الإرهابية، مستشهدا بانتشار الإرهاب في بعض الدول الإفريقية مثل بوركينا فاسو وليبيا.





وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التنظيمات الإرهابية مثل بوكو حرام وحركة الشباب والمجاهدين تراقب الاوضاع في السودان عن كثب.





وتابع أنه حتى الآن الأوضاع الأمنية متماسكة إلى حد كبير، باعتبار أن المعركة محصورة في الخرطوم ولكن ربما إذا ذهبت الأوضاع إلى الاسوأ ودخلت البلاد في حرب أهلية، سيكون السودان ملجأً لهذه الجماعات.





وأوضح أن دول الساحل الإفريقي "بوركينا فاسو وتشاد والنيجر ومالي وموريتانيا" بدأت تستعيد عافيتها باستقرار نسبي أمنيا، كذلك في الصومال استقرت الأوضاع أيضا مع وصول الرئيس حسن شيخ محمود إلى السلطة مجددا، وكل هذه العوامل تضيق الخناق على المجموعات الإرهابية المنتشرة في هذه المناطق.