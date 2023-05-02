شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيت الأبيض: لا نريد امتداد الصراع في السودان لدول الجوار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال البيت الأبيض، إنه يريد من طرفي الصراع في السودان، وضع السلاح جانبا والدخول في مفاوضات.

وأضاف البيت الأبيض، في بيان له، مساء الإثنين حسب قناة «العربية»: يجب أن تفضي المفاوضات بشأن السودان إلى حكومة مدنية، ونركز حاليا على تمديد الهدنة في السودان وجعلها دائمة، ولا نريد أن يمتد القتال في السودان إلى دول الجوار.

ووفق مساعد مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن 73 ألف شخص وصلوا من السودان إلى دول مجاورة حتى الآن.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي، يعيش السودان على وقع اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في عدة مدن رئيسية، أبرزها الخرطوم، وسط تبادل الطرفين إعلانات سيطرة ونصر لا يمكن التحقق منها.

وقطع هذه الاشتباكات عدد من الهدن الإنسانية، حرى انتهاكها بشكل مستمر، دون إمكانية التحقق من صاحب رصاصة الانتهاك الأولى في كل هدنة بسبب تبادل الطرفين الاتهامات حول هذا الأمر.

وأمس الأول الأحد، أعلن الطرفان تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان من المقرر أن ينتهي في منتصف الليل، لمدة 72 ساعة أخرى، في خطوة جاءت "استجابة لدعوات دولية وإقليمية ومحلية".