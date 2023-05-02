شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد التطورات الأخيرة.. مجلس الوزراء الكويتي يقرر إرسال مساعدات إغاثية وطبية للسودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد مجلس الوزراء الكويتي، ضرورة إرسال مساعدات إغاثية وطبية إلى جمهورية السودان، وذلك في ظل التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة، ونظرا للظروف التي تمر بها السودان.



وكلف مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه مساء الإثنين وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والصحة، وجمعية الهلال الأحمر الكويتي؛ لتأمين تلك المساعدات وإرسالها بالسرعة الممكنة

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عين، كلمنتين نكويتا سلامى، من الكاميرون، نائبة لممثله الخاص فى السودان.

وستصبح أيضا منسقة مقيمة للأمم المتحدة ومنسقة للشؤون الإنسانية فى السودان خلفا لـ "كاردياتا لو نديا"، من السنغال، التى أعرب الأمين العام عن امتنانه لتفانيها فى العمل.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تتمتع نكويتا سلامي بخبرة تمتد ثلاثين عاما في مجال الشؤون الإنسانية والحماية، غالبيتها في الميدان، وخلال السنوات الثلاث الماضية عملت مديرة للمكتب الإقليمي لشرق إفريقيا والقرن الإفريقي ومنطقة البحيرات العظمى بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.